20 Aralık 2025 20:37
Kamu Personel Reformu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın

Sizce bu çalıştay ile nasıl bir reform yapılır, kimler faydalanır, seyyanen mi yapılmalı, oransal mı yapılmalı?

Son dönemde yapılan orantısız artışlar ile seyyanen zam yapılması maaş dengesizliğini ortaya çıkardı. (Örneğin; 8000 tl seyyanen zam kimi kesim için %20 zam demek iken, kimi kesim için %5 e denk geldi bu da dengesizlik yarattı düşüncesindeyim.) Kimi kesim çok faydalandı kimisi faydalanamadı düşük kaldı itirazlar çıktı, sesler yükseldi.

Sizin beklentileriniz nedir bu reform çalışmasından, ne olur sizce?


20 Aralık 2025 21:03

Yapılacak en önemli reform, en düşük memur maaşını işçi maaşının en az yüzde 20 fazlasına çıkarmak olmalı. İşçi maaşının hiçbir zaman en düşük memur maaşının üstüne çıkmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılmalı. Misal, işçi maaşına yapılacak en ufak maaş artışı doğrudan memur maaşına da etki etmeli, işçilere verilen tediye ikramiye bütün memurlara verilmeli veya işçilere verilen bu ekler kaldırılmalı. İşçinin müdürden fazla alması olacak iş değil. Memura çay götüren işçi memurdan fazla alıyor. Yüksek lisans mezunu memur, ilkokul mezunu işçiden daha az kazanıyor. Akla izana sığacak mesele değil.

