Kamu Personel Reformu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın

Sizce bu çalıştay ile nasıl bir reform yapılır, kimler faydalanır, seyyanen mi yapılmalı, oransal mı yapılmalı?

Son dönemde yapılan orantısız artışlar ile seyyanen zam yapılması maaş dengesizliğini ortaya çıkardı. (Örneğin; 8000 tl seyyanen zam kimi kesim için %20 zam demek iken, kimi kesim için %5 e denk geldi bu da dengesizlik yarattı düşüncesindeyim.) Kimi kesim çok faydalandı kimisi faydalanamadı düşük kaldı itirazlar çıktı, sesler yükseldi.

Sizin beklentileriniz nedir bu reform çalışmasından, ne olur sizce?