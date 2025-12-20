Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

7068 sayılı kanun 8/d maddesinden daha önce soruşturma geciren yada ceza alan


20 Aralık 2025 21:30
7068 sayılı kanun 8/d maddesinden daha önce soruşturma geciren yada ceza alan

Malesef bu maddeden soruşturma geçiriyorum , bu konudan daha önceden işlem gören varsa tecrübelerinden yararlanmak isterim

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarYargıtay'da dosyası olanlarÖğretmen Arkadaşının Whatsappını Ele Geçiren ÖğretmenMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yapay zeka ile dilekçeHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.Memurken ve öncesi davanın disipline konu olmasıAlkollü araç kullanma

Sözlük

TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2 yasaklı madde testleri 1 yol 3 Açığa Satış 1 bahriyeli 1 kavimler göçü 1 zina 1 şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15

Son Haberler

Beşiktaş, Rizespor'u tek golle geçtiCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandıMersin'de abartı egzoz kullananlara ceza yağdıBakan Göktaş: Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruzBurhanettin Duran: Kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyoruz

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.