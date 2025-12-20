Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
cihan27E.Kayı Han

Bekçi kadrosu için başka ilçeye gideceğim.


20 Aralık 2025 23:04
Bekçi kadrosu için başka ilçeye gideceğim.

Gittiğim yerde promosyon alacam. Yalnız tekrar görev yaptığım yere, engelli olduğum için tayin hakkımı kullanıp dönecem. Şubat'ta da benim şu an görev yaptığım yerde promosyon verecekler. 2 promosyon mu alacam yoksa bekçi olarak gittiğim yerden tayimi aldığımda parayı geri alırlar mı

