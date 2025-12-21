Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.

Malatya TOKi Bahcebasi Konutlari Kiralik Daire


21 Aralık 2025 00:12
Malatya TOKi Bahcebasi Konutlari Kiralik Daire

TOKi nin yeni yaptigi 3+1 dairelerden. Kirasi 15 bin tl. Ilgilenenler ozelden mesaj yazabilir.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Açığa Satış 1 kavimler göçü 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2 yol 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 şu an çalan şarkı 2 yasaklı madde testleri 1 omurilik felci 1 aracı kurum 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2

Son Haberler

Meslek liselerinde koordinatörlük toplam ders yükü nasıl hesaplanır?Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacakMeteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısıBeşiktaş evinde 4 maç sonra kazandıCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.