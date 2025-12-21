KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
21 Aralık 2025 01:29
2025/5 2025/2 ÖSYM

ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 yılı KPSS merkezi yerleştirmesi kapsamında Sağlık Bakanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirildim. Ancak belirlenen süre içerisinde evrak teslimi yapmadığım için herhangi bir sözleşme imzalamadım ve fiilen göreve başlamadım. Bu durumda; sözleşme imzalanmadan ve göreve başlanmadan yalnızca yerleştirilmiş olmanın, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında "1 yıl süreyle yeniden 4/B'li olarak kamuya atanamama" yasağına sebep olup olmadığı ile ilerleyen dönemlerde ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmelerde başvuru veya yerleştirme açısından bir engel teşkil edip etmediği hususunda bilgisi olan var mı

