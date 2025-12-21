Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

artık okulllarda öğretmen değişiklikleri sürekli hale mi gelecek?


21 Aralık 2025 04:33
artık okulllarda öğretmen değişiklikleri sürekli hale mi gelecek?

liselerde,

sürekli ve çok hızlı gelişen müfredatlar

sürekli değişen ders tanımları ve

zaman zaman bir dersi hangi branş öğretmeninin vereceğinin kesin olmaması ile

seçmeli dersler.

normlar çok fazla etkileniyor sanki yada bana mı öyle geldi, bilmem.


BanuAlkan
Aday Memur
21 Aralık 2025 06:13
dert edinme bunları kendine devlet baba halleder Allah başka dert vermesin sen kendi özel hayatına odaklan
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders 350tl olmaliHaftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?Bugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?Bilgim dışında kredi kartı gönderme.Sendika değiştirmek istiyorum.eYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.İş bırakma eylemine katılmak istiyorum.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?

Sözlük

aracı kurum 1 yol 3 üç aylar 1 zina 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 15 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2 bahriyeli 1 Açığa Satış 1 yasaklı madde testleri 1 TRT Haber stüdyosunda Yeter'diye bağıran çalışan 2

Son Haberler

Meslek liselerinde koordinatörlük toplam ders yükü nasıl hesaplanır?Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacakMeteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısıBeşiktaş evinde 4 maç sonra kazandıCamide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.