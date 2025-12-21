Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ücretler saatlik olmali


21 Aralık 2025 07:46
Ücretler saatlik olmali

5 saat çalışana devlet75bin maas vereceğine ,ucreti saatlik vermeli.Saat başı atıyorum 1500tl opmali.

Ne kadar çalıştın o kadar kazanmalis8n.Calismaya değil çalışana para vermeli.


uzman-muallim
Memur
21 Aralık 2025 08:25

Sağlam ossuruğun sağlam mabattan çıktığını unutuyorsun galiba.


Ehil3
Aday Memur
21 Aralık 2025 08:47

?

uzman-muallim, 2 saat önce

Sağlam ossuruğun sağlam mabattan çıktığını unutuyorsun galiba.


berduş.
Aday Memur
21 Aralık 2025 09:03
Süleyman Demirel: k.rhaneleri kapatalım da vatandaş bizi mi diksin

Ehil3
Aday Memur
21 Aralık 2025 09:13

Adil olan bu

Toplam 4 mesaj

