2026 Yurt Dışı Öğretmenlik sınavı


21 Aralık 2025 08:57
Arkadaşlar merhaba sınava katılacak olanlar burada bilgi paylaşımında olursa güzel olur. Daha önce giren arkadaşlar var ise bizlerede yön verirse sevinirim.

1.Yurt dışı öğretmenlik hakkında ne düşünmektesiniz?

2. Hangi ülkelere tercih edilmeli? Ve neden

3.Sınav süreci ve sonrası icin tavsiyeleriniz var mı?

4. HAngi kaynakları önerirsiniz

Şimdilik aklıma gelen sorular bunlar. Konu hakkında bilgisi olan öpretmenlerin cevap yazması kıymetlidir.Teşekkür ediyorum

