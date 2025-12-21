Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

DKMP nasıl bir kurum


21 Aralık 2025 09:38
DKMP nasıl bir kurum

DKMP atandım doğa koruma nasıl bi kurumdur bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi TazminatıDKMP'nin bağlı kuruluş olması hakkında.Doğa Koruma ve Milli Parklar GM - Elektrik

Sözlük

aracı kurum 1 şu an çalan şarkı 2 Bugün olanlar 1 üç aylar 2 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 13 güne bir söz bırak 1 bahriyeli 1 kavimler göçü 1 zina 1

Son Haberler

Yeni yılda yeni düzenlemeler hayata geçiyor: İşte öne çıkan değişikliklerPalandöken: Yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarlarımız gerçek usulde vergilendirilecekEşi ve bacanağını öldürdükten sonra çorba içmeye gittiAcil serviste hayat kurtarıyor, dağlarda pedal çeviriyorAldatıcı kasım indirimlerine geçit yok: 12,9 milyon lira ceza1

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.