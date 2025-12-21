KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Eüaş'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlar


21 Aralık 2025 11:06
Eüaş'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlar

Eüas ta çalisan arkadaşlar varmı tayin oluyor mu yada atıyorum mut euasta calisan biri karamandaki euasa geçebilir mi


Rymnd2262
Aday Memur
21 Aralık 2025 12:25

Çok zor. Aynı başkanlık içinde müdürlük bile değiştiremiyorsun.


busratekin08
21 Aralık 2025 13:11

Yaa tayin hakkında zor diyorlar

