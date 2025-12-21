Soruşturma Dosyanın Geri Gönderilmesi

Bir adli olay sebebiyle disiplin soruşturması açıldı adliden kyok aldım disiplin soruşturması memurluktan çıkarma talebiyle içişleri yüksek disiplin kuruluna gitti kurulda sözlü savunma verdim 3 ay sonra ceza veya cezasızlık yerine soruşturmacı müdür tekrar ifade aldı aradan birkaç ay geçti bu sefer meslekten ihraç talebiyle dosya egm yüksek disiplin kuruluna gitti ve ceza aldım şimdi sormak istediğim soru disiplin kurullarının cezayı kabul ya da red dışında ayrı bir karar yetkisi olmadığı yazıyor dosyayı geri göndermek gibi hadi red verdi bu sefer tekrar ceza verilebilmesi için 15 gün süre verilmiş internette disiplin kurullarının dosyayı iade yetkilerinin olmadığına dair Danıştay kararı da buldum başından hiç böyle birşey geçen oldu mu veya bilgisi olan var mı bu konu hakkında çünkü bana tuhaf geldi hadi hiç kurula girmesem dosya Ankara?ya gittiği gibi geri gönderilirse anlarım ama ben zaten önceden bir sözlü savunma verdim karar çıkmadı soruşturmacı tekrardan baştan soruşturma yaptı