Soruşturma Dosyanın Geri Gönderilmesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
İcralık polislerTaltif alanlar neye göre aldılar acabaPolis mıntıkasındaki bir çok operasyonlar Jandarmaya yaptırılıyorEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTeşkilat nereye gidiyor!!!Maaş eşitlenmesiTaltif ne zaman yatar?Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor: Emniyet Başkanlığıİl Disiplin Kurulu Son SavunmaÇorum
Sözlük
Son Haberler
Tarlada 30, manavda 70 TL: Kuraklık vurdu, verim yarı yarıya düştüGabar'da fidan dikim seferberliği başladı: 100 bin fidan toprakla buluşacakBakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır 76 şüpheli yakalandıDeprem bölgesinin 'en küçük hak sahibi': Evi teslim edildiCinsel saldırı sanığına iyi hal indirimi
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.