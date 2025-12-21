KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
2025/2 TCDD Hat Bakım Onarım Memuru


21 Aralık 2025 11:52
2025/2 TCDD Hat Bakım Onarım Memuru

Merhaba, kamuda iş sahibi olmayı bekleyin değerli dostlarım: 5 farklı bölüm-nitelik kodu ile alım yapacak olan TCDD Hat Bakım Onarım Memuru Kadrosu için puanı 85 in altında olan önlisans mezunlarının yerleşme ihtimali var mı? merkezi 4 alım kesinlikle KPSS puanına göre mi oluyor ? yoksa buraya yani ösym yerleştirme birimine de birtakım referansı olan listelerin "kesinlikle yerleştirilmesi" talimatlı nokta atışı "siyasi referans" yazısı gidiyor mu? bilen var mı?


yeşilrussel
Memur
21 Aralık 2025 12:15

Kpss puaniyla oluyor referans yok

