Maaş hesaplama robotu hatası

21 Aralık 2025 12:13
Maaş hesaplama robotunda Ocak 2025'ten itibaren öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneğinin yanlış hesaplandığını fark ettim. Ocak 2025'ten önce de aynı satırda yüzde 105 yazarken (bulunduğum yere göre) yüzde 73,5'tan hesaplarken Ocak 2025'ten itibaren oranı yüzde 105 olarak hesaplamış.

