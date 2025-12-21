Hv. Kuvvetleri Personel Hk.

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
21 Aralık 2025 12:14
Hava kuvvetleri personel branşında mülakata çağrıldım. Bu bölümde ne iş yapılıyor ve nasıl bir durumla karşılaştım. Eğitimleri nerede ve nasıl yapılıyor. Şu an halihazırda bir kurumda sözleşmeli büro personeliyim. Ne yapmam dogru olur

cileklivotka
Aday Memur
21 Aralık 2025 12:14
Maaş durumları hakkında da bilgisi olan paylaşabilir mi.

ctberkalp
Memur
21 Aralık 2025 13:02

askeri personele sıradan iş mantığıyla maaş durumuyla girersen zorlanırsın. en iyisi kurumunda çalışmaya devam et çünkü askeriye 24 saat esaslı çalışır yeri gelecek gece çalışacaksın. eğitimi gaziemirde personel okulunda muhtemelen ama içinde askerliğe dair heves yoksa girmeni taviye etmem.

