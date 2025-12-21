Hv. Kuvvetleri Personel Hk.

Hava kuvvetleri personel branşında mülakata çağrıldım. Bu bölümde ne iş yapılıyor ve nasıl bir durumla karşılaştım. Eğitimleri nerede ve nasıl yapılıyor. Şu an halihazırda bir kurumda sözleşmeli büro personeliyim. Ne yapmam dogru olur

Hava kuvvetleri personel branşında mülakata çağrıldım. Bu bölümde ne iş yapılıyor ve nasıl bir durumla karşılaştım. Eğitimleri nerede ve nasıl yapılıyor. Şu an halihazırda bir kurumda sözleşmeli büro personeliyim. Ne yapmam dogru olur