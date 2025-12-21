Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Enflasyon Farkı Zam Değildir...


21 Aralık 2025 13:51
Enflasyon Farkı Zam Değildir...

Arkadaşlar başka başlıklarda bu çok tartışılıyor belki birkaç insan aydınlanır diye böyle bir başlık açtım.

.

Toplu sözleşmede anlaşılan % lerden daha yüksek enflasyon gelirse bu zam değil enflasyon farkı oluyor. 2 yıllık anlaşma gereği belirlenen oranlar 2 yılın enflasyonundan yüksek olursa zam almış oluruz. Mesela çoğu insan taban 1000TL artışı ya da ek ödeme 10-20 puan artırımlarını beğenmiyor ancak şu sözleşmede sadece bu artışların zam olduğunu bile bilmeyen çok insan var. Örnek verecek olursak, Temmuz 2026 için ilk 6 aylık enflasyon %10 açıklandı diyelim. Toplu sözleşmede Ocak için %11, Temmuz için %7 anlaşıldı. Bu sebepten ötürü %10 değil %7 zam alınacak yani aslında enflasyondan %3 daha düşük artış olacak. %11 ve üzerine enflasyon olursa kaç çıkarsa çıksın %4 daha eksik artış olacak. 2027 Ocak için de aynı durum var çünkü anlaşılan oran %7 den daha düşük.

.

Okuduğunuz ve anladığınız(umarım) için teşekkürler ^-^


Kpsbirincisi
Genel Müdür
21 Aralık 2025 14:19

Evet bu konuyu açıklayan ilk kez anlatan insan sensin sayende aydinlandık sağol Varol. (Enflasyon farkı zam değildir diye açılan 36372. Başlık)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
21 Aralık 2025 14:23

Zam kelimesinin sözlük anlamı nedir: bir şeyin fiyatının artması. Senin maaşın 40 dı enflasyon farkıyla ne oldu 50 yani zam gelmiş oldu. Yani adı enflasyon farkı da olsa farketmez maaşına zam gelmiş oldu. Ama alım gücün artmadı veya azaldı o ayrı konu.


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
21 Aralık 2025 14:41

Ne bu şiddet bu celal ilk defa bunu ben açıklıyorum diye bir argümanım olmadı. Ayriyeten zam ve enflasyon farkından ötürü artış farklı şeyler. İşte sen ve diğer birçok arkadaş anlamadığı için tekrar tekrar bilen insanlar olarak açıklama gereksinimi duyuyoruz. Bu gidişle bir süre sonra 36373. başlığa ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor. :)

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Evet bu konuyu açıklayan ilk kez anlatan insan sensin sayende aydinlandık sağol Varol. (Enflasyon farkı zam değildir diye açılan 36372. Başlık)

