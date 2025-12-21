Enflasyon Farkı Zam Değildir...

Arkadaşlar başka başlıklarda bu çok tartışılıyor belki birkaç insan aydınlanır diye böyle bir başlık açtım.

Toplu sözleşmede anlaşılan % lerden daha yüksek enflasyon gelirse bu zam değil enflasyon farkı oluyor. 2 yıllık anlaşma gereği belirlenen oranlar 2 yılın enflasyonundan yüksek olursa zam almış oluruz. Mesela çoğu insan taban 1000TL artışı ya da ek ödeme 10-20 puan artırımlarını beğenmiyor ancak şu sözleşmede sadece bu artışların zam olduğunu bile bilmeyen çok insan var. Örnek verecek olursak, Temmuz 2026 için ilk 6 aylık enflasyon %10 açıklandı diyelim. Toplu sözleşmede Ocak için %11, Temmuz için %7 anlaşıldı. Bu sebepten ötürü %10 değil %7 zam alınacak yani aslında enflasyondan %3 daha düşük artış olacak. %11 ve üzerine enflasyon olursa kaç çıkarsa çıksın %4 daha eksik artış olacak. 2027 Ocak için de aynı durum var çünkü anlaşılan oran %7 den daha düşük.

Okuduğunuz ve anladığınız(umarım) için teşekkürler ^-^