Sözleşmeli 4b personellikten istifa edip öğretmenlik akademisine katılma süreci


21 Aralık 2025 15:08
Merhaba,

Bir üniversitede 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. MEB AGS Akademi sürecini katılırken istifa etmeyi planlıyorum.

4/B sözleşmeli personelin istifası genelde kaç gün içinde kabul ediliyor?

Akademiye gitmeden önce güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra istifa dilekçesi vermek sorun oluşturur mu?

Tecrübesi veya bilgisi olanların görüşlerini rica ederim.

