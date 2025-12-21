Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması


21 Aralık 2025 16:58
Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması

İdareciliğin maddi ve manevi olarak neredeyse hiçbir cazip ve motivasyonel yönü kalmadı. Aşırı iş yükü,sorumluluk,stres ve koşturmaca var. Bulunduğum yerde boş norm kadro da olmadığı için idareciliği bırakamıyorum. Şu anda tek çare görev süresinin dolmasını beklemek .

Merak ettiğim idareciliğe devam eden ve etmeyi de düşünen arkadaşlar kendinizi nasıl motive ediyorsunuz; nasıl motivasyon ve güç buluyorsunuz? Ben düşünüyorum ama bulamıyorum (Hizmet üretmek diyecek arkadaşlar için öğretmenlik de gayet güzel ve öğrencilere dokunabileceğiniz bir meslek)


BanuAlkan
Aday Memur
21 Aralık 2025 17:09
ne hizmet üretmesi

highaltitude
Aday Memur
21 Aralık 2025 17:22

Apartman temizliği hizmeti diyorum

BanuAlkan, 2 saat önce
ne hizmet üretmesi

kimuni
Genel Müdür
21 Aralık 2025 17:45

:)

highaltitude, 2 saat önce

Apartman temizliği hizmeti diyorum


ünifeb_1907
Şef
21 Aralık 2025 18:29
Sayın hocam sizinle aynı durumdayım öğrencilerden öte herseyi bilen ve çocuğuna ne yaparsa yapsın toz kondurmayan velilerden dolayı iyice sıkıldım bu işten oysaki yıllardır severek yapıyordum

Talai
Aday Memur
21 Aralık 2025 18:50

İstifa edip öğretmenliğe dönebiliyorsunuz

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders 350tl olmaliÜcretler saatlik olmalıSendika değiştirmek istiyorum.Haftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?Bugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıeYDS dil tazminatında kullanılmakta mıdır ?Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?

Sözlük

köy tavuğu 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 tevriye 1 karnında kelebekler uçuşmak 2 kavimler göçü 1 günaymasın 1 güne bir söz bırak 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 bahriyeli 1

Son Haberler

Meclis'te milletvekilleri arasında 'zibidi' kavgasıÇıplak görüntülerle şantaj: 100 bin TL istediler4 gün okul, 3 gün tatil! gerçek mi?Eşini kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı'Kamu personel sisteminde liyakat kurulu kurulmalı'

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.