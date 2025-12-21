Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması

İdareciliğin maddi ve manevi olarak neredeyse hiçbir cazip ve motivasyonel yönü kalmadı. Aşırı iş yükü,sorumluluk,stres ve koşturmaca var. Bulunduğum yerde boş norm kadro da olmadığı için idareciliği bırakamıyorum. Şu anda tek çare görev süresinin dolmasını beklemek .

Merak ettiğim idareciliğe devam eden ve etmeyi de düşünen arkadaşlar kendinizi nasıl motive ediyorsunuz; nasıl motivasyon ve güç buluyorsunuz? Ben düşünüyorum ama bulamıyorum (Hizmet üretmek diyecek arkadaşlar için öğretmenlik de gayet güzel ve öğrencilere dokunabileceğiniz bir meslek)