21 Aralık 2025 17:24
nasıl huzurlu bir pazar günü
yarın da okul başlıyor balet gitsin yeni müdür geldi , herif geçici , yok sınıfa çayla girmeyin yok öğrencilere sınıfta yemek yedirmeyin, bi defolsun ya, eğitimi okulu bu zannediyor zavallı , hayır inş kendi derse girsin de boğazı kurusun gebersin diyecem de branşı rehberlik meslektaş düşmanlığı hiç bu kadar güçlü başka hiç bi meslekte yok öğretmene çay içirtmeyen rehberlikçi kafası müdür

Hayydar
Memur
21 Aralık 2025 17:37

Rehberlikçilerin neden idareci olduklarına şaşmamak mümkün değil!?? Hâlbuki idarecilik, rehberlik işine göre daha zor değil mi!?


ta345
Şef
21 Aralık 2025 18:24

valla hocam ek dersi tahminim gibi ayarlayamayan m. yardımcısı ile bende tartıştım çok fena cuma günü.

bu idarecilerin hepsimi kötü bilmem tabide...

ama günün pazar olmasından ziyade bugün recep 1 idi oruçlu geçirdim ondan benim için fena değil. müdür yardımcısı ile tartışmama gelince. Sabır diyorum, sabretmekle geçer diye ümitleniyorum inşallah geçer yani. amin.

