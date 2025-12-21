KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea

GARDİYAN AKADEMİYE İSTİFA EDİP GİRİNCE


21 Aralık 2025 18:22
GARDİYAN AKADEMİYE İSTİFA EDİP GİRİNCE

Şu an gardiyanlık kazandım 4B sözleşmeli olarak çalışacağım. AGS'de branşımda sıralamam 420 büyük ihtimalle atanacağım. Normalde üst unvan olduğu için gardiyanlıktan istifa ettiğimde direkt olarak 4B sözleşmeli öğretmen olabiliyordum. Akademinin 4b gibi bir kadro mantığı olmayacak anladığım kadarıyla orada hatta memur da olmayacağız. Bu statü beni olumsuz olarak etkiler mi?

Örnek verecek olursam: 2026 Ocak ayında 4B sözleşmeli pozisyonunda çalışan biri işinden istifa edip öğretmen ataması kontenjanı dahilinde 2026 Şubat ayında akademiye alınır mı ? Teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Memur öğretmenler ve akademiBir Memur Nasıl Öğretmen Akademisine Devam Edecek?

Sözlük

köy tavuğu 1 bahriyeli 1 şu an çalan şarkı 2 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 kavimler göçü 1 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 karnında kelebekler uçuşmak 2 tevriye 1 üç aylar 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6

Son Haberler

Meclis'te milletvekilleri arasında 'zibidi' kavgasıÇıplak görüntülerle şantaj: 100 bin TL istediler4 gün okul, 3 gün tatil! gerçek mi?Eşini kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı'Kamu personel sisteminde liyakat kurulu kurulmalı'

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.