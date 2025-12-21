Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Şube müdüründen kurumlarası nakille şefliğe geçtikten sonra tekrar müdürlük


21 Aralık 2025 19:15
Şube müdüründen kurumlarası nakille şefliğe geçtikten sonra tekrar müdürlük

Arkadaşlar merhabalar bir üniversitede şube müdürü olarak görev yapıyorum kurumumuz muvafakat konusunda sorun çıkartmayacağını söyledi yalnız gitmek istediğim üniversite beni şef olarak alabileceklerini söylediler şube müdürlüğünden feragat etmezsem almayacaklarını söylediler bende razı oluyorum. Nakilden sonra tekrar görevde yükselme sınavına girmem gerekiyor mu yoksa boş kadro olduktan sonra dilekçe ile şube Müdürlüğüne başvurabilir miyim konu hakkında bilgisi olan dönüş yaparsa sevinirim

