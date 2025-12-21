TCDD DAN DHMI NE GEÇMEK

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
21 Aralık 2025 22:27
2024 puanım ile TCDD ye memur olarak atanırsam 3 yıl beklemeden 2026 puanım ile yine merkezi atama ile DHMI tercih edip gidebilir miyim?


beyyz
Aday Memur
21 Aralık 2025 22:34

Ticaret bakanlığı alıma çıksa memur nitelik kodum yazması yeterli mi öğrenim ihrazı ile geçmeme?


yeşilrussel
Memur
21 Aralık 2025 23:16

Tcdd ibbf ile düz memur olarak atanirsan 3 yıl sonra dhmi memur olarak atanabilirsin

