TCDD DAN DHMI NE GEÇMEK

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
DHMİ çalışanları burayaPTT A.Ş'de yeniden yapılanma399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekTCDD promosyon2025/2 DHMI apron memurluğu bekleyenlerKİT'ler hakkında399'dan 3 yıl dolmadan 4B'ye geçemedimEti maden genel müdürlük mü taşra mı ?BOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatKİT'den KİT'e atanma ve istifa
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.