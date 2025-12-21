Forumdaki reklamlar yetersiz, rüyalarımıza falan da girsin böyle olmuyor.

Diğer sorular Sürekli gelen reklamları nasıl engelleyebilirim? Uygulamaların reklam önermesini engellemek için: Android cihazınızda Ayarlar'ı açın. Google. Tüm hizmetler'e dokunun. "Gizlilik ve güvenlik" bölümünde Reklamlar. Reklam gizliliği. Uygulama tarafından önerilen reklamlar'a dokunun. Uygulama tarafından önerilen reklamlara izin ver ayarını açın veya kapatın.

