Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Başka yere görevlendirildim bilgim stajyer seviyesinde


21 Aralık 2025 23:56
Başka yere görevlendirildim bilgim stajyer seviyesinde

Merhaba. Uzun zamandır aynı işi yapıyordum fakat başka hastaneye görevlendirildim ve beni bilgimin stajyer seviyesinde olduğum yere verdiler. Kadromun olduğu yerdeki iş burada yok. Yani ben bu işi biliyorum beni buraya verin diyemiyorum. Sizce ne yapabilirim?

