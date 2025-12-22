EGM Destek Personeli Hakkında

Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm herkese

Aklıma takılan bazı sorular var lütfen ciddi şekilde bilgisi olan kişiler sorularıma cevap verirse çok sevinirim. Benim gibi merak edenler de bilgilenmiş olur sayenizde..

Sorum ; Egm destek personeli (hizmetli) memur olarak atanıyor silah taşıma hakkı var mı? Kanunda bazı maddeler gördüm taşıma ruhsatı oluyormuş veya başvuru yapabiliyormuş bu doğru mudur?

Kaynak ;

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

Şahsi Silahına Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Düzenlenen Unvanlar;

??Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel??