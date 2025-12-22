Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

EGM Destek Personeli Hakkında


22 Aralık 2025 00:08
EGM Destek Personeli Hakkında

Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm herkese

Aklıma takılan bazı sorular var lütfen ciddi şekilde bilgisi olan kişiler sorularıma cevap verirse çok sevinirim. Benim gibi merak edenler de bilgilenmiş olur sayenizde..

Sorum ; Egm destek personeli (hizmetli) memur olarak atanıyor silah taşıma hakkı var mı? Kanunda bazı maddeler gördüm taşıma ruhsatı oluyormuş veya başvuru yapabiliyormuş bu doğru mudur?

Kaynak ;

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

Şahsi Silahına Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Düzenlenen Unvanlar;

??Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel??

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesiİcralık polislerTeşkilat nereye gidiyor!!!Puanlama sistemiÇorum Taltif alanlar neye göre aldılar acabaC Dilimi Raporlusuna Operasyon Tazminatı Verilmemesi Hakkında 22 yaşındayım polis olmak için erken mi2025 Egm kadrolu hizmetli alımı

Sözlük

tevriye 1 kavimler göçü 1 köy tavuğu 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 güne bir söz bırak 2 4 dk.da 20 tane uzun entry girmek 1 şu an çalan şarkı 2 üç aylar 2 bahriyeli 1

Son Haberler

MEB'den Valiliklere özel okullara "erken kayıt" ve ücretleri hakkında soruşturma açın talimatı22 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıCizre'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandıTBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildiMilletvekilleri birbirlerini yumrukladılar

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.