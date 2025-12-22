dsi hakkında

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
merhaba arkadaşlar dsi muhasebe büro personeli hakkında bilgi verebilir misiniz? Çalışma şartları nasıl? Maaşları ne civarda ek ödemeler var mı? lojman imkanı var mı talep edene hemen çıkıyor mu ? servis imkanları nasıldır? vardiyalı ya da fazla mesai durumu oluyor mu ? Nakil durumu nasıl?

