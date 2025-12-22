Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

7068 SAYILI KANUNA GÖRE ZAMAN AŞIMININ AŞILMASI


22 Aralık 2025 08:15
7068 SAYILI KANUNA GÖRE ZAMAN AŞIMININ AŞILMASI

Arkadaşlar merhaba,bu konu çok onem arz eden bir durum,acaba Disiplin davalarından YDK kararıyla Devlet Memurluğundan çıkartılan ancak 7068 Sayıli kanuna göre Zaman Aşımından dolayı Idari davaları kazanıp göreve iade olan arkadaşlar varmı.Bilgi verirseniz sevinirim....Çünkü idare 6 aylık Disiplin Doruşturmasına başlama ve nihayetinde 2 Sene içinde de Ceza vermek zorunluluğunu çook uzun sure aşarak usulden hata yapıyor.

