Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yılbaşı haftası 1 gün rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?


22 Aralık 2025 09:11
Yılbaşı tatili öncesi rapor


BanuAlkan
Memur
22 Aralık 2025 10:03
hayır sadece o günün ek dersi kesilir
