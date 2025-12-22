Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yılbaşı tatilinden önceki gün Çrş rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi hafta bütünlüğünden


22 Aralık 2025 09:11
Yılbaşı tatili öncesi rapor

