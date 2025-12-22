Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Mobil uygulama üzerinden fal & astroloji danışmanlığı deneyimi olan var mı?


22 Aralık 2025 09:34
Mobil uygulama üzerinden fal & astroloji danışmanlığı deneyimi olan var mı?

Bir süredir mobil uygulamalar üzerinden fal ve astroloji hizmeti veren platformları inceliyorum. Piyasada bu alanda epey uygulama var; birkaç tanesini indirip denedim, bazılarını da sadece yorumlarına bakarak inceledim. Açık söylemek gerekirse çoğunda yorumlar birbirine çok benziyordu ve biraz yüzeysel geldi.Bu süreçte BenAstrovia isimli Android uygulamasına da denk geldim. Diğerlerine kıyasla burası bana daha özenli geldi. Yorumların dili daha sıcak, anlatımı daha detaylı ve kişiye özel hissettirdi. Özellikle kahve falı ve su falı yorumlarında sembollerin tek tek ele alınması hoşuma gitti. Bu yüzden başka uygulamalara da baktım ama burası daha güzel diyebilirim.Uygulamanın kullanımı da rahat. Danışman seçebilmek, sürecin adım adım ilerlemesi ve yorumların açıklayıcı olması güven verdi. Tabii bu konular herkes için aynı anlamı taşımayabilir; kimi inanır, kimi sadece eğlence amaçlı bakar. Ben daha çok merak ederek denedim ama aldığım yorumdan memnun kaldım.Burada daha önce BenAstrovia?yı kullanan ya da farklı fal uygulamalarıyla deneyimi olan varsa, karşılaştırmalı yorumlarını paylaşırsa sevinirim. Farklı görüşler okumak iyi olur.Merak edenler için Android kullanıcıları Google Play üzerinden uygulamayı inceleyebilir: İnstagram,TİkTok vs de hesapları var her yerde ama emin olamadım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benastrovia.app

