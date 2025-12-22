Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Taltif yatmayanlar


22 Aralık 2025 11:16
Taltif yatmayanlar

Ekipler karakol dışında herkese yatmış diyorlar doğrumu?Banada yatmadi, okadar yoğun çalışıyoruz, herkese yatması lazımdı


Ragıp Gelibolu
Memur
22 Aralık 2025 11:23
Bana da yatmadi. Demek ki hak etmemisiz.
