Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?

Bu mesaja bir ilave yaparak terapi almanız da iyi olabilir. Doktora gidince zaten rapor konusunu değerlendirir. -Sırları saçmayacak- hakiki dostlarınızdan ve kararları isaberli ortak arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz.

Kendinizi çok dinleyip yalnız kalmayınız. Birşeyler meşgul olunuz. Bol temiz hava alınız. Sıkıntı daha kötü hale getirir, durumu. Bunun yanında dua ve insanlara faydalı olmaya çalışmak da iyi gelir.