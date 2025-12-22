Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?


22 Aralık 2025 13:15
Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?

Hocalarım merhaba yakın zamanda babamızı kaybettik, aynı dönemde de aile içi evlilğimle ile ilgili problemlerim oldu. Okula gidecek güc ve takatim yok, psikolojik destek almayı düşünüyorum, bu süreçte psikiyatri doktoru istirahat raporu verebilir mi ya da ne yapabilirim ? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?


Sanaylin
Aday Memur
22 Aralık 2025 13:18
psikiyatri boyle durumda yatis icin rapor yazar.

kimuni
Genel Müdür
22 Aralık 2025 13:32

evet verebilir ancak tahminim uzun süreli (mesela 3 ay veya daha fazla süreli) raporlarda tek hekim yazamaz ve yatış gerektirecektir. Psikiyatri kliniklerinde psikiyatri hekimlerinin kendi vizitleri ile kendi heyetleri olabiliyor ve böyle kararları bu kliniklerde alabiliyorlar bildiğim kadarıyla veya tahminimce. Zor zamanlar, Allah'a sığınırım.


berduş.
Aday Memur
22 Aralık 2025 20:50
diğer polıkınıkten farkı yok doktor uygun gorurse rapor verır. ilaç tedavisi v.s 30 gun iyileşmesine 18+18 36 ay heyet raporu hakkın var . daha da iyileşmessen malulen emekli geçmiş olsun

m.r_f
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 21:01

Öncelikle başınız sağ olsun ve geçmiş olsun. Bence ilk etapta doktorla konuşup 10+10 şeklinde rapor alın. Kendinizi eve kapatmak çözüm olmayacak, aksine durumu kötüleştirecektir. Belki bir kaç gün şehir dışına çıkmak veya sevdiğiniz biriyle zaman geçirmek iyi gelebilir. Sonrasında duruma bakarsınız, işinizden de çok uzak kalmayın, sonra istemiyo insanın canı çalışmayı. İpin ucu kaçınca toparlamak zor.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
23 Aralık 2025 02:38

Bu mesaja bir ilave yaparak terapi almanız da iyi olabilir. Doktora gidince zaten rapor konusunu değerlendirir. -Sırları saçmayacak- hakiki dostlarınızdan ve kararları isaberli ortak arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz.

Kendinizi çok dinleyip yalnız kalmayınız. Birşeyler meşgul olunuz. Bol temiz hava alınız. Sıkıntı daha kötü hale getirir, durumu. Bunun yanında dua ve insanlara faydalı olmaya çalışmak da iyi gelir.

m.r_f, Dün

Öncelikle başınız sağ olsun ve geçmiş olsun. Bence ilk etapta doktorla konuşup 10+10 şeklinde rapor alın. Kendinizi eve kapatmak çözüm olmayacak, aksine durumu kötüleştirecektir. Belki bir kaç gün şehir dışına çıkmak veya sevdiğiniz biriyle zaman geçirmek iyi gelebilir. Sonrasında duruma bakarsınız, işinizden de çok uzak kalmayın, sonra istemiyo insanın canı çalışmayı. İpin ucu kaçınca toparlamak zor.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıÜcretler saatlik olmalıOkul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?Sendika değiştirmek istiyorum.Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuEn zor branş hangisi?Sendika tavsiyesi: Eğitim Gücü SenSendika önemli mi?Yılbaşı haftası 1 gün rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?

Sözlük

hasat 1 kabir ziyaretleri 2 günün filmi 2 üç aylar 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 tevriye 1 günaymasın 1 köy tavuğu 2 teke 1 karnında kelebekler uçuşmak 3

Son Haberler

Ön inceleme duruşmasına katılmamak yargılamayı uzatır mı?Bugün hava nasıl olacak?Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldıHastane otoparkında 'drift' atan sürücü yakalandıTexas açıklarında uçak düştü: 5 kişi öldü

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.