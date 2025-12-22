Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Psikiyatri raporu bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?


22 Aralık 2025 13:15
Psikiyatri raporu bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

Hocalarım merhaba yakın zamanda babamızı kaybettik, aynı dönemde de aile içi evlilğimle ile ilgili problemlerim oldu. Okula gidecek güc ve takatim yok, psikolojik destek almayı düşünüyorum, bu süreçte psikiyatri doktoru istirahat raporu verebilir mi ya da ne yapabilirim ? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?


Sanaylin
Aday Memur
22 Aralık 2025 13:18
psikiyatri boyle durumda yatis icin rapor yazar.

kimuni
Genel Müdür
22 Aralık 2025 13:32

evet verebilir ancak tahminim uzun süreli (mesela 3 ay veya daha fazla süreli) raporlarda tek hekim yazamaz ve yatış gerektirecektir. Psikiyatri kliniklerinde psikiyatri hekimlerinin kendi vizitleri ile kendi heyetleri olabiliyor ve böyle kararları bu kliniklerde alabiliyorlar bildiğim kadarıyla veya tahminimce. Zor zamanlar, Allah'a sığınırım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ücretler saatlik olmalıMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıEk ders 350tl olmaliSendika değiştirmek istiyorum.Bugünkü sınav görevine geç kaldım, alınmadım. Yarınki sınav görevine gene de gidebilir miyim?Haftada 30 saat derse giren öğrertmenin aralık ayı ek dersi kaçtır?Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Sendika tavsiyesi: Eğitim Gücü Sen2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

Sözlük

bahriyeli 1 şu an çalan şarkı 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 güne bir söz bırak 2 kabir ziyaretleri 1 Açığa Satış 1 tevriye 1 karnında kelebekler uçuşmak 3 teke 1 aracı kurum 1

Son Haberler

Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli olduİletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajıMilli Kütüphanedeki dijital belge ve kaynak sayısı 100 milyona ulaştıEhliyetsiz drift atan sürücüye 65 bin TL cezaTBMM'de 40 günlük bütçe maratonu sona erdi

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.