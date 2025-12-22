KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
İl ozel idare ehliyet sarti


22 Aralık 2025 13:41
İl ozel idare ehliyet sarti

Ben il ozel idare muhendis kadrosuna başvurdum bulunduğum ilde ancak ehliyet sarti var ben şubat sonu aliorm ehliyeti sizce bu sorun olur mu yani evrak toplama sürecinde eksik olursa ehliyet iptal olur mu hakkım lütfen bilenler yazsin


Aykun8788
Aday Memur
22 Aralık 2025 13:41

Merkezi atamada istenio bu belge

