KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Hamileyken sözleşmeli atanmak


22 Aralık 2025 15:59
Hamileyken sözleşmeli atanmak

Kpss 2025/2 merkezi atamada tercih yapmak istiyorum fakat sözleşmeli pozisyona atandığınızda hamile olma durumunda sözleşme süreci nasıl etkileniyor bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

ETİ maden bigadiçAÖF atama imkanı?DHMİ İİBF AnkaraTürkiye şeker fabrikaları maaş ve özlük hakları2024 metalurji ve malzeme mühendisleriEÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlar4453 Eti madenİl ozel idare ehliyet sartiSanayi ve teknoloji bakanlığı hakkındaLisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 güne bir söz bırak 2 köy tavuğu 2 teke 1 günaymasın 1 sus scrofa 2 aracı kurum 1 tevriye 1 karnında kelebekler uçuşmak 3 hasat 1

Son Haberler

Şam'da tarihi zirve: Fidan, Güler ve Kalın, Şara ile görüştüİmralı heyeti CHP Genel Başkanı Özel ile görüştüAkıl almaz tehdit: Oğlunu gömeceğiz dükkanını havaya uçuracağız!Turistik Doğu Ekspresi, yola çıktıKupada yarın oynanacak derbinin hakemi belli oldu

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.