KPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorum


22 Aralık 2025 16:59
KPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorum

tercihlerimi kaydetmeye çalıştığımda

eğitim bilgisi yetkisiz değiştirilemez. şeklinde bir hata alıyorum eğitim bilgilerimi deüitirmeye çalışmadım hiç nedenini bilen varmı yardımcı olabilirmisiniz acaba


memoserif
Şef
22 Aralık 2025 17:06

Ben de alıyorum aynı hatayı geçici bi durum olmalı.


btaban
22 Aralık 2025 17:09

inşallah öyledirde bir an önce düzelir. çünkü gün içinde ösymyi aradığımda yetkiliye bağlanamıyor


Muhammed Ali Örnek
22 Aralık 2025 17:15

KPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorum


cemre ceyhan
22 Aralık 2025 17:48

aynı hatayı bende alıyorum düzelme var mı sizde

