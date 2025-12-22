Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İdare iptal edilen disiplin cezasına 6 ay içinde ceza verir


22 Aralık 2025 17:28
İdare iptal edilen disiplin cezasına 6 ay içinde ceza verir

Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.

Yeniden düzenleme: 21/11/2024 t. 7533 s. K. m.40

21 Kasım 2024 tarihinde tekrar yürürlüğe girmisti . İdarenin iptal edilen disiplin cezası a 6 ay içinde ceza verme süresi .

Bu düzenlemeden önce AYM süresiz ceza vermeyi iptal etmişti .

Soruşturma ve suç tarihi 21.11.2024 öncesi olanlar için benim yorumum bu yeni kanun işlemez çünkü bu tarih öncesi iptal olmuş yeniden ceza verme . 21 Kasım 2024 tekrar duzenlendi fakat bu uygulama lehe hüküm olmadığı için bu tarihten önceki soruşturmalarda tekrardan ceza verilemez .

Sizin düşünceniz nedir

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDanıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarÖğretmen Arkadaşının Whatsappını Ele Geçiren ÖğretmenYargıtay'da dosyası olanlarKolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin SoruşturmasıİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.Yapay zeka ile dilekçeMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Sözlük

teke 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 sus scrofa 2 tevriye 1 günaymasın 1 güne bir söz bırak 2 köy tavuğu 2 Açığa Satış 1 şu an çalan şarkı 1 üç aylar 2

Son Haberler

Medya sektöründe bir devir kapandı: Ekol TV faaliyetlerini durdurdu!Kilogram fiyatı 3 bin TL'yi aştı: Sahtekarların kullandığı gıda boyası ve bezelyeye dikkat!A Milli Takım 2025 yılını 25. sırada kapatıyorBakan Fidan: SDG, İsrail ile koordinasyon içinde hareket ediyorTBMM'de 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: İlk 4 madde tartışmaya kapalı!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.