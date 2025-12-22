Gündem \ Hayata Dair
Maaşına haciz gelen oldumu


22 Aralık 2025 18:12
Merhabalar okadar cok borcum varki birden fazla bankaya ordan oraya yatirirken katlanarak arttığını gelişen harcamalar falan derken artık.odeyemiyorum bi arkadaş zaten odeyemiyorsun ondan onda takla attırmak yerine bırak haciz gelsin dedi nasil.olur başına gelen oldumu memuriyetime engelmi sicilime islermi eve icra gelirmi bunu yaşayan maasina haciz gelen oldumu merak ediyorum yatan her parayı aliyorlarmj

