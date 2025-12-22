Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

2025/5 ataması ile çağrı gelmemesi.?


22 Aralık 2025 18:25
2025/5 ataması ile çağrı gelmemesi.?

Arkadaşlar 2025/5 ataması ile memur olarak atandım, benimle beraber 15.000 personel daha hala bekliyor, bu bakanlığın çağrı yapması ne zaman olur neredeyse 3 ayı geçti hala resmi bir yazı gelmedi, bununla alakalı ne yapabiliriz.? Neden bu kadar geciktiğini bilen birisi varmıdır.?

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıPDC nasıl öğrenilir?İller arası tayin ve ücretsiz izinBaşka yere görevlendirildim bilgim stajyer seviyesindePolislikten sağlık bakanlığına geçişYeşil pasaport hakkıAlt bölge tayini yapabilir miyim?Aynı bölge ve grup içinde tayin verilebilir mi?Sözleşmeli atandıktan sonra ceza durumu

Sözlük

aracı kurum 1 teke 1 güne bir söz bırak 2 üç aylar 2 günaymasın 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 karnında kelebekler uçuşmak 3 kabir ziyaretleri 2 Açığa Satış 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezalarını onadıAsgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!Bakan Yumaklı: Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmekTürk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.