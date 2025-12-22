Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Hatay


22 Aralık 2025 19:10
Hatay
merhaba arkadaşlar Hatay Antakya dışında Hatay tamamen eskiye döndü mü durumlar nasıl bilen bilgilendirirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTeşkilat nereye gidiyor!!!Puanlama sistemiÇorum Taltif alanlar neye göre aldılar acabaEGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda oldu22 yaşındayım polis olmak için erken miEmniyet aracı ile kaza yardım

Sözlük

sus scrofa 2 kabir ziyaretleri 2 köy tavuğu 2 karnında kelebekler uçuşmak 3 teke 1 Açığa Satış 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 aracı kurum 1 günaymasın 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezalarını onadıAsgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!Bakan Yumaklı: Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmekTürk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.