Taşınır kayıt yetkisi ( ismim zorla yazılıyor) deneyimli olan yardımcı olur musunuz

17 yıldır aynı birimde (bilgi işlem müdürlüğü)çalışıyorum son 4 yıldır sözleşmeli olarak çalıştım geçtiğimiz ay memuriyete geçtim.

Birim malzeme kısımları ile teknik servis ilgileniyor ben yazılım tarafındayım otomasyon kısmı ile ilgileniyorum.

Hikaye şu müdür tarafından habersiz olarak Mali hizmetlere yazım gönderilmiş taşınır kayıt yetkisi olarak ordan öğrendim. 2024 yılı bu görevi aptal gibi usulüne uygun yaptım dönüşümlü olarak herkesi yapacağız dedi ama 2025 yılında beni bu yılda idare et diyerek salladı kendiside müdür olarak kalmak istemiyor seneye kesin olarak istemiyorum diye belirttim.Şimdi 2026 giriyoruz Ocak ayında görevden alınma durumu var.Ben gidince gelen ile konuşur çıkarsın diye utanmadan bana söyledi aptal yerine konmak zoruma gidiyor.

Şimdi taşınır yönetmeliği 6 maddesinde belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verilmiş(taşınır kayıt yetkisi fiilen o görevi yapmadığı sürece hukuken geçerliliği yoktur) diye yazıyor.

Kesin olarak 2026 olduğunda işi yapmayacağımı çok net olarak belirtim ama yazıyı yazıp gönderecek büyük ihtimalle

Restleşmeyi seçiyor bende buna sinir oldum görevi yapmadığım da her hangi bir ceza almayacağımı okudum yinede sormak istiyorum geçmişte tecrübeli arkadaşların tavsiyesi ve desteğin rica ediyorum sıkıntım var arada mobbing bile yapıyor.

Aczedilme dilekçesi yazacağım ama yinede sormak istedim size