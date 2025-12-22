Kongre Bildiri Tam Metin - Özet

Merhaba değerli hocalarım, iyi çalışmalar.

Aklıma takılan bir konuda yardım istemek için yazıyorum. 7.?si düzenlenen uluslararası bir kongreye katılım sağladım ve Türkçe tam metin bildiri gönderdim. Bununla birlikte, özet kısmının yanında İngilizce ?abstract? da istedikleri için onu da ekleyip göndermiştim.

Geçmiş kongre kitapçıklarına baktığımda ISBN numaraları farklı iki ayrı kitapçık yayımlandığını gördüm. Birincisinde Türkçe özetler ve Türkçe tam metinler yer alıyor; yani kitapçık tamamen Türkçe. İkincisinde ise Türkçe tam metinlerin yanında gönderdiğimiz İngilizce abstract?lar ve ayrıca tam metni İngilizce olan bildiriler bulunuyor.

Burada şunu netleştiremedim: Akademik veri sistemine giriş yaparken ya da puanlamaya dâhil edilirken bunu iki ayrı bildiri gibi mi girmem gerekir? Yani birini ?Türkçe başlık (Tam metin bildiri)?, diğerini ?İngilizce başlık (Özet/Abstract bildiri)? şeklinde iki ayrı kayıt olarak mı eklemeliyim?

İki ayrı kitapçık ve iki ayrı ISBN olması kafamı karıştırdı. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Saygılarımla,