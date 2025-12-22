Okul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?

o da biraz zor. Çünkü misal ben e nabızda kısıtlama yaptım. Kimse görmesini işaretledim. Muayene eden hekim bile göremiyor kanaatimce. Çünkü ben gittim birkaç defa şu oldu son 5 yıl içinde bana dedi ki telefonuna gelen kodu bana söyleyebilir misin ? dedi. tabiiki bazı sağlık verilerine erişim sağlayabilsin diye ve ben oradaydım yani beni muayene eden hekim idi bu. eee yani ben o saatte orda değilsem ve o hekim beni muayene eden hekşm de değilse nasıl olacak o iş?

aslında bazı yollar yok değil galiba ama o da o kadar kolay değil aslında muhtemelen.

ya tüm bunları geçelim de bir kişi bunu neden yapsın. Eğer o kişinin hastalığı çok bulaşıcı bir özelliğe de sahip değilse niye neden merak etsin asıl benim düşündüğüm şey bu.

kendisinin bir takıntısı olabilir belki, bilmiyorum.