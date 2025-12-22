Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?


22 Aralık 2025 20:47
Okul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?

okul müdürü veya müdür yardımcıları kullandığımız raporlu ilaç varsa yani bir hastalığımız varsa bunu bizim haberimiz olmadan öğrenebilir mi ? sgk işlemlerimizi yaptıkları için yani sistemden vs görünür mü acaba?


muhalif çocuk
Memur
22 Aralık 2025 20:54
Bildiğim kadarıyla hayır. Ancak pandemiden birkaç ay önce bize istirahat raporu alıp da psikiyatri kaynaklı olanlar için haber vermemizi istemişti il ya da ilçe mem

m.r_f
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 20:57

Yaptıkları işle alakalı olarak ulaştıkları veriler arasında bu bilgiler yok. Ama hastanede tanıdığı varsa ve canı öğrenmek isterse gayet öğrenebilir. Ha müdür veya müdür yardımcısı bunu neden istesin o ayrı.


berduş.
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:01
eczacıyı tanırsa öğrenır

ELTeaching
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:06

tanıdık durumundan vs bahsetmiyorum normal şekilde kendi görevini yaparken sadece okul içindeki yetkisiyle bunu öğrenebilir mi ?

m.r_f, Dün

Yaptıkları işle alakalı olarak ulaştıkları veriler arasında bu bilgiler yok. Ama hastanede tanıdığı varsa ve canı öğrenmek isterse gayet öğrenebilir. Ha müdür veya müdür yardımcısı bunu neden istesin o ayrı.


ELTeaching
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:08

tanıdık durumundan vs bahsetmiyorum normal şekilde kendi görevini yaparken sadece okul içindeki yetkisiyle bunu öğrenebilir mi ?

berduş., Dün
eczacıyı tanırsa öğrenır

m.r_f
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 21:24

İlk cümlede cevap verdiğimi düşünmüştüm, sanırım daha açık olmalıydım. Hayır, işiyle ilgili ulaştığı bilgiler vasıtasıyla öğrenemez.

ELTeaching, Dün

tanıdık durumundan vs bahsetmiyorum normal şekilde kendi görevini yaparken sadece okul içindeki yetkisiyle bunu öğrenebilir mi ?


muallim_34
Genel Müdür
22 Aralık 2025 22:01

Ondan kolay ne var..


ELTeaching
Aday Memur
22 Aralık 2025 22:23

nasıl

muallim_34, Dün

Ondan kolay ne var..


Tekniker48
Aday Memur
22 Aralık 2025 23:42
öğrenemez

muallim_34
Genel Müdür
22 Aralık 2025 23:55

E devlet şifreni verirsen idareciler kolay..

ELTeaching, Dün

nasıl


kimuni
Genel Müdür
23 Aralık 2025 00:08

hayır öğrenemez. hem kvkk hem de bu tip sağlık bilgileri kişiye özel olabildiğinden bence yasal da değil.


kimuni
Genel Müdür
23 Aralık 2025 00:13

o da biraz zor. Çünkü misal ben e nabızda kısıtlama yaptım. Kimse görmesini işaretledim. Muayene eden hekim bile göremiyor kanaatimce. Çünkü ben gittim birkaç defa şu oldu son 5 yıl içinde bana dedi ki telefonuna gelen kodu bana söyleyebilir misin ? dedi. tabiiki bazı sağlık verilerine erişim sağlayabilsin diye ve ben oradaydım yani beni muayene eden hekim idi bu. eee yani ben o saatte orda değilsem ve o hekim beni muayene eden hekşm de değilse nasıl olacak o iş?

aslında bazı yollar yok değil galiba ama o da o kadar kolay değil aslında muhtemelen.

ya tüm bunları geçelim de bir kişi bunu neden yapsın. Eğer o kişinin hastalığı çok bulaşıcı bir özelliğe de sahip değilse niye neden merak etsin asıl benim düşündüğüm şey bu.

kendisinin bir takıntısı olabilir belki, bilmiyorum.

m.r_f, Dün

Yaptıkları işle alakalı olarak ulaştıkları veriler arasında bu bilgiler yok. Ama hastanede tanıdığı varsa ve canı öğrenmek isterse gayet öğrenebilir. Ha müdür veya müdür yardımcısı bunu neden istesin o ayrı.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
23 Aralık 2025 02:23

Evet,

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu çok kimse bilmiyor ama hakları korumada ciddi manada önemli.

Sizin rızanız olmadan telefon numaranızı bile kimseyle paylaşamazlar.

kimuni, 10 saat önce

hayır öğrenemez. hem kvkk hem de bu tip sağlık bilgileri kişiye özel olabildiğinden bence yasal da değil.

