okul müdürü kullandığımız ilaç varsa öğrenir mi

22 Aralık 2025 20:47
okul müdürü veya müdür yardımcıları kullandığımız raporlu ilaç varsa yani bir hastalığımız varsa bunu bizim haberimiz olmadan öğrenebilir mi ? sgk işlemlerimizi yaptıkları için yani sistemden vs görünür mü acaba?


muhalif çocuk
Memur
22 Aralık 2025 20:54
Bildiğim kadarıyla hayır. Ancak pandemiden birkaç ay önce bize istirahat raporu alıp da psikiyatri kaynaklı olanlar için haber vermemizi istemişti il ya da ilçe mem

m.r_f
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 20:57

Yaptıkları işle alakalı olarak ulaştıkları veriler arasında bu bilgiler yok. Ama hastanede tanıdığı varsa ve canı öğrenmek isterse gayet öğrenebilir. Ha müdür veya müdür yardımcısı bunu neden istesin o ayrı.


berduş.
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:01
eczacıyı tanırsa öğrenır

ELTeaching
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:06

tanıdık durumundan vs bahsetmiyorum normal şekilde kendi görevini yaparken sadece okul içindeki yetkisiyle bunu öğrenebilir mi ?

ELTeaching
Aday Memur
22 Aralık 2025 21:08

tanıdık durumundan vs bahsetmiyorum normal şekilde kendi görevini yaparken sadece okul içindeki yetkisiyle bunu öğrenebilir mi ?

m.r_f
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 21:24

İlk cümlede cevap verdiğimi düşünmüştüm, sanırım daha açık olmalıydım. Hayır, işiyle ilgili ulaştığı bilgiler vasıtasıyla öğrenemez.

