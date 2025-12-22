Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Yarı zamanlı çalışma hk.


22 Aralık 2025 21:11
Yarı zamanlı çalışma hk.

Yarı zamanlı çalışmak isteyen polis memuru için; 1-) haftalık kaç gün çalışabilir? 2-) haftalık 20 saat üstünde çalıştırılabilir mi? 3-) ek görev ya da dış göreve yazılabilir mi? 4-) milli/dini Bayramlarda çalıştırılabilir mi? YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ARKADAŞLAR VARSA YARDIMCI OLURLARSA SEVİNİRİM.

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuanlama sistemiEGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda olduForumdaki reklamlar yetersiz, rüyalarımıza falan da girsin böyle olmuyor.Taltif yatmayanlarHatay EGM Destek Personeli HakkındaSoruşturma Dosyanın Geri Gönderilmesi

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 üç aylar 2 Açığa Satış 1 aracı kurum 1 sus scrofa 2 kabir ziyaretleri 2 günün filmi 2 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 karnında kelebekler uçuşmak 3 hasat 1

Son Haberler

5434 Kapsamında Memur Önceki Unvanından Emekli Maaşını Alabilir Mi?23 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!Uyuşturucu soruşturmasında 2 yeni gözaltı kararı'Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.