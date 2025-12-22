Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA


22 Aralık 2025 21:11
Yarı zamanlı çalışmak isteyen polis memuru için; 1-) haftalık kaç gün çalışabilir? 2-) haftalık 20 saat üstünde çalıştırılabilir mi? 3-) ek görev ya da dış göreve yazılabilir mi? 4-) milli/dini Bayramlarda çalıştırılabilir mi? YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ARKADAŞLAR VARSA YARDIMCI OLURLARSA SEVİNİRİM.

