Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Taşınır kayıt yetkisi ( ismim zorla yazılıyor) nasıl yol izlemeyim


22 Aralık 2025 21:47
Taşınır kayıt yetkisi ( ismim zorla yazılıyor) nasıl yol izlemeyim

Taşınır kayıt yetkisi ( ismim zorla yazılıyor) deneyimli olan yardımcı olur musunuz

17 yıldır aynı birimde (bilgi işlem müdürlüğü)çalışıyorum son 4 yıldır sözleşmeli olarak çalıştım geçtiğimiz ay memuriyete geçtim.

Birim malzeme kısımları ile teknik servis ilgileniyor ben yazılım tarafındayım otomasyon kısmı ile ilgileniyorum.

Hikaye şu müdür tarafından habersiz olarak Mali hizmetlere yazım gönderilmiş taşınır kayıt yetkisi olarak ordan öğrendim. 2024 yılı bu görevi aptal gibi usulüne uygun yaptım dönüşümlü olarak herkesi yapacağız dedi ama 2025 yılında beni bu yılda idare et diyerek salladı kendiside müdür olarak kalmak istemiyor seneye kesin olarak istemiyorum diye belirttim.Şimdi 2026 giriyoruz Ocak ayında görevden alınma durumu var.Ben gidince gelen ile konuşur çıkarsın diye utanmadan bana söyledi aptal yerine konmak zoruma gidiyor.

Şimdi taşınır yönetmeliği 6 maddesinde belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verilmiş(taşınır kayıt yetkisi fiilen o görevi yapmadığı sürece hukuken geçerliliği yoktur) diye yazıyor.

Kesin olarak 2026 olduğunda işi yapmayacağımı çok net olarak belirtim ama yazıyı yazıp gönderecek büyük ihtimalle

Restleşmeyi seçiyor bende buna sinir oldum görevi yapmadığım da her hangi bir ceza almayacağımı okudum yinede sormak istiyorum geçmişte tecrübeli arkadaşların tavsiyesi ve desteğin rica ediyorum sıkıntım var arada mobbing bile yapıyor.

Aczedilme dilekçesi yazacağım ama yinede sormak istedim size

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarÖğretmen Arkadaşının Whatsappını Ele Geçiren ÖğretmenYargıtay'da dosyası olanlarKolluk Kuvveti Uyuşturucu Disiplin SoruşturmasıİDDK Kararı sonrası Bölge İdare Mahkemesi Karar Hk.Yapay zeka ile dilekçeMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Sözlük

karnında kelebekler uçuşmak 3 günaymasın 1 hasat 1 teke 1 aracı kurum 1 Açığa Satış 1 tevriye 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 günün filmi 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandıGazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı!Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!Ödedikleri borcu, silahla gasp etmeye çalıştılar11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.