Gereksiz Asistan Kadroları


22 Aralık 2025 22:32
Gereksiz Asistan Kadroları

Asistan kadrolarını proje bazlı yaparak. Gereksiz asistan yığılmasını önleyebilirsin. Buradan tasarrufla öğretim üyeleri maaşlarına zam yaparak maddi iyileştirme yapabilirsiniz. Dr. olmuş tüm asistan kadrolarını öğretim görevlisi kadrolarına oradan da ihtiyaç oldukça öğretim üyesi kadrolarına atayabilirsin.


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
22 Aralık 2025 23:24

Hemen YÖK başkanına iletelim, yarın hayata geçsin bu öneriler.

