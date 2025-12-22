Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sendika önemli mi?


22 Aralık 2025 22:41
Sendika önemli mi?

Sendika üyeliğinin bize ne gibi bir somut katkısı var? Sendikanın adı farklı olunca ne değişiyor? Kendi perspektifimden bakınca gördüğüm tek şey başkanı vekil olmaya çalışan köklü sendikalar ile yeni mezunları üye devşirme kapısı gören küçük ama hevesli sendikalar oluyor.


bulaşşıkk
Şef
22 Aralık 2025 22:50

Hepsi aynı şeyin laciverdi


Memuruzherhalde
Aday Memur
22 Aralık 2025 22:58

Sendika üyeliğiniz var mı peki hocam

bulaşşıkk, 35 dk. önce

Hepsi aynı şeyin laciverdi



