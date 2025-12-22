Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : supporters.

MSB tayin


22 Aralık 2025 23:20
MSB tayin

Merhaba arkadaşlar MSB işçiler tayin hakkı var mı ve ne zaman tayin isteyebilirler yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

hasat 1 teke 1 tevriye 1 güne bir söz bırak 2 günaymasın 1 aracı kurum 1 sus scrofa 2 günün filmi 2 karnında kelebekler uçuşmak 3 üç aylar 1

Son Haberler

Ön inceleme duruşmasına katılmamak yargılamayı uzatır mı?Bugün hava nasıl olacak?Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldıHastane otoparkında 'drift' atan sürücü yakalandıTexas açıklarında uçak düştü: 5 kişi öldü

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.