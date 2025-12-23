Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Sanatçı Maaşları

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Türkiye'nin dört bir yanında halk müziği, sanat müziği koro ve topluluklarında , opera ve balesinde çalışan 450 sözleşmeli sanatçının maaşları maalesef iyileştirme yapılamadan yılı tamamlamıştır. En son alınan maaş 34500 TL.

Sözleşmeli sanatçıların giyim, kuşam, bakım, enstrüman bakım vb masrafları var iken halen daha seslerinin duyulmamasına anlam verememektedirler.

Kadro karşılığı sözleşmeli olan sanatçılar yılda 6 ikramiye alırken sözleşmeli sanatçıların maaşları neredeyse yarı yarıya alıyor ve aynı işi yapıyorlar. Çalışma barışını zedeleyen bir durum bu tabii ki.

Yalaka ve kraldan çok kralcı olanlar da bu topluluklarda olduğu için bir kazanım elde etmenin imkansızlığı gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaktadır.

